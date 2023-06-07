Естественная красота vs пластика: дети звезд, которые бросили вызов модным стереотипам. Фото

К детям всемирно известных звезд всегда приковано внимание фанатов и папарацци. Их внешность сравнивают с известными родителями, однако часто бывает, что потомки совсем не похожи на них. Иногда им все равно на мнение окружающих и стереотипы о "яблоке и яблоне", а временами дети обращаются к хирургам и косметологам с просьбой подкорректировать черты лица.

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Обычно об операциях становится быстро известно общественности, поэтому знаменитости сталкиваются с хейтом. OBOZREVATEL решил рассказать, кто из детей популярных личностей ценит природную красоту, а кому захотелось перемен (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса

У звездных супругов есть аж три дочери, каждая из которых не похожа на своих родителей. Старшая дочь Румер Уиллис унаследовала широкую челюсть своего отца, поэтому долго комплексовала. Во взрослом возрасте она решилась скорректировать проблемную зону, подколоть губы и изменить форму век. Две другие дочери звезд полюбили себя такими, какие они есть.

Дочь Брюса Дженнера и Крис Дженнер

Дочь знаменитостей Кайли Дженнер, ставшая самой молодой девушкой с миллиардным состоянием, является еще и одним из самых ярких примеров того, как пластические операции могут изменить человека.

Дочь Джона Траволты и Келли Престон

Элла Траволта унаследовала грубые черты лица отца и долго страдала от травли из-за лишних килограммов. Однако это не поколебало уверенность девушки, которая охотно появляется на красных дорожках с родителями и не злоупотребляет косметологическим вмешательством.

Дочь Тильды Суинтон

Хонор Суинтон имеет нетипичную для Голливуда внешность, но ей удалось покорить режиссеров. Она считает свои непропорциональные черты – изюминкой и не поддается искушению подколоть губы или уменьшить подбородок.

Дочь Стивена Болдуина

Модель Хейли Болдуин, сейчас известная под фамилией Бибер, поддалась влиянию окружающих и скорректировала лицо. Мало кто помнит, как она выглядела в юности.

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