'Если впустим – присоединимся к русским агрессорам': концерты путиниста Лепса отменили в еще одной стране

Российскому певцу и ярому фанату кремлевского режима Григорию Лепсу продолжают перекрывать кислород. Артиста лишают возможности зарабатывать за рубежом, доказывая, что жителей страны-оккупанта нигде не ждут. На этот раз в Кыргызстане запретили выступать исполнителю, ссылаясь на то, что он активно поддерживает геноцид украинцев. До этого его не впустили в Казахстан.

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Как пишет "Радио Аззатык", концерт Лепса был запланирован на 2 августа в городе Чолпон-Ата. Однако в сети начали появляться возмущенные посты с призывами закрыть продажу билетов и отменить шоу. Кыргызский политолог Алмаз Тажибай назвал вокалиста человеком, который пропагандирует войну и смерть.

"Пусть власти КР не впускают на прекрасный кыргызский Иссык-Куль человека, пропагандирующего войну и смерть. "Рюмка водки" (так называет Тажибай Лепса, – ред.) деньги, которые собирает с концертов, тратит на награждение тех, кто убил украинцев. Если граждан России, поддерживающих войну, впустят в страну, то мы присоединимся к русским агрессорам!", – написал политический деятель в своем Facebook.

Под его постом читаем комментарии пользователей сети: "Вслед за кораблем...", "Такие отморозки не должны ступать на нашу святую землю! Вот такие пропагандисты войны, наемники кровожадного Путина".

Кроме того, концертная программа Григория Лепса в Узбекистане, запланированная на 23 октября, также не состоится. После негативной реакции граждан организаторы отказались проводить мероприятие.

Напомним, недавно Лепс вместе с Басковым заявили, что они готовы выплачивать российским военным миллион рублей за подбитый танк Leopard на территории Украины. К этой "благородной инициативе" якобы присоединятся и другие артисты и медийные личности Российской Федерации, которые станут спонсорами выплат.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Григорий Лепс посетил госпиталь во временно оккупированном Донецке и выдал, что его музыка помогает лучше лекарств. Компанию ему составила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

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