'Еще попьет из меня соки'. Музыкант и муж певицы ONUKA – впервые о 7-месячной дочери, семейной усадьбе в Чернигове и попадании ракеты рядом с домом

Продюсер и муж исполнительницы ONUKA Евгений Филатов рассказал, почему во время войны их семья живет на два города, причем отнюдь не идеальных в плане безопасности. Супруги с двумя маленькими детьми живут и в Киеве, и в Чернигове.

В интервью OBOZ.UA музыкант объяснил, чем так дорог для его жены столетний дом в Чернигове, который она готова даже "поднимать из пепла". А также открыл занавес в личную жизнь – рассказал о трехлетнем сыне Александре и семимесячной дочери Лине. Мы пообщались во время закрытого показа в Киеве документальной ленты "Длинные сутки", которую срежиссировал Алан Бадоев. Евгений Филатов выступил композитором фильма.

– В начале прошлого года много говорили о еще одном проекте, к которому вы имеете непосредственное отношение – реалити "Как звучит мир. Украина", в котором собраны звуки, передающие характер четырех украинских городов – Чернигова, Одессы, Львова, Киева и одного региона – Карпат.

– Авторство принадлежит не мне – я ведущий и композитор этого проекта. Создавала его немалая команда, а придумали супруги Синельниковы (Наталья и Евгений – генпродюсер агентства badoev.id и режиссер и ведущий программ "Орел и Решка", "Дома лучше", "Крафтовые Путешествия" пережили в начале вторжения две недели оккупации в Буче – ред.). Кто еще этого не видел, советую посмотреть записи на любой цифровой платформе – надеюсь, понравится.

Звуки, которые мы собрали, очень своеобразны и присущи именно городу, где снимали очередной выпуск. Интересное дело, уверен, что многие об этом не знают: светофоры на пешеходных переходах в каждом городе звучат по-разному. Мне тоже раньше казалось, что это универсальный звук, а – нет. В одесском выпуске слышны чаек и шум моря, во львовском – звуки трамвая, в столичном – метрополитена. А еще церковные колокола, акустику центров реабилитации беженцев, звуки сирен во время воздушных тревог – вот сейчас звучат наши города. Но я оптимист, поэтому очень надеюсь, что война все-таки закончится как можно скорее. И мы будем жить дальше исключительно с мирными звуками.

Что касается ленты "Длинные сутки" – это другая музыка, другие смыслы. Хочу, чтобы как можно больше украинцев увидели картину, этой работой тоже очень горжусь. Хотя работать, признаюсь, было непросто, потому что это не художественная постановка, а документальная правда, которую простые украинцы снимали в первые дни вторжения на свои телефоны. Это уникальный проект: более 240 часов материала удалось собрать в определенные линии – титанический труд. Я был поражен, узнав, что столько всего удалось скомпоновать в цельную картину. Вышла полноценная лента, которую сняли сами украинцы.

– Где вашу семью застало российское вторжение?

– Мы находились в Киеве. Живем за городом – было страшно, тяжело. Но – все вместе, благодаря этому было морально легче это пережить. А потом мы поехали в Чернигов – имеем там дом. Там тоже все было непросто. В середине августа прошлого года ракета попала совсем рядом с нашим домом – в местный театр, погибли и ранены… Сейчас живем и в Киеве, и в Чернигове.

– Ваша семья еще до полномасштабного вторжения принялась реставрировать столетний дом в Чернигове. А уже во время большой войны жена говорила, что даже если его уничтожат во время обстрелов, будет "поднимать из пепла", настолько он ей дорог. Расскажите о нем.

– Это семейная усадьба моей жены. Дом был возведен более ста лет назад, пережил две войны, надеемся, что, несмотря на обстрелы, выстоит и сейчас. Там работал в свое время дедушка Наты – черниговский мастер музыкальных инструментов Александр Шленчик (на инструментах его авторства в свое время играли белорусские "Песняры" и народные коллективы других стран, впоследствии – и внучка – Ред.). Благодаря ему, проект Наты и называется "ONUKA" .

Мы восстановили дом и его мастерскую почти на 100 процентов в таком виде, каким она была при жизни мастера. Пытались создать впечатление, что он куда-то вышел и вот-вот вернется. В будущем это будет креативная платформа – простор для разных лекций, мастер классов по созданию музыкальных инструментов. Я сейчас много работаю в Чернигове, проектов еще предстоит много.

– Вы с женой не любите афишировать личную жизнь. Ее обе беременности проходила втайне от публики. Сколько сейчас вашей дочери, появившейся на свет уже во время вторжения?

– Нашей дочери – 7 месяцев. Ее зовут Лина (назвали в честь поэтессы Лины Костенко – Ред.). Свою первую ночь в жизни она провела в бомбоубежище роддома, потому что в то время в Киеве имел место массированный обстрел. Сейчас наша Лина активно растет, мы очень счастливы с ней. Для меня она – маленькая принцесса. Уже сидит, через несколько месяцев, надеемся, начнет делать первые шаги. У нее все прекрасно в отношениях со старшим братом Александром. Живем дружно. Наш пес очень с уважением относится к малышам, они ему отвечают взаимностью. Все вместе – этакая маленькая банда.

– Жена вам может доверить эту банду на время?

– Бывают такие моменты, мы распределяем родительские обязанности, если есть такая необходимость. Но все же основная нагрузка приходится таки на нянь, потому что дел вокруг очень много. Но дети – это самое важное. Вот сегодня Ната собиралась вместе со мной на это мероприятие, но потом решила остаться с малышами.

– Кто у вас в семье хороший полицейский, а кто – злой?

– Все по-разному. Зависит от ситуации и того, кто первым начал эту игру диалогов.

– Девочка-ребенок – это другое ощущение, чем мальчик?

– Мне пока до конца непонятно. Но некоторым ощущением девочка – это что-то очень странное. Как мы будем дружить, как буду ее воспитывать? Пока не могу сказать точно. Мне кажется, что она еще попьет с меня соки (смеется). Но к этому готов.

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