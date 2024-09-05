Еще одна певица заявила о преследовании: Геля Зозуля рассказала о фанате, который ей докучает

Певица и автор песни "Колір музики" Геля Зозуля рассказала, как ее уже несколько месяцев преследует фанат. Он начал угрожать артистке и написывать в соцсети, за что попал в черный список.

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Геля Зозуля теперь в диссонансе, ведь не понимает, воспринимать ли угрозы преследователя всерьез. Об этом она рассказала в интервью "ЖВЛ".

"У меня есть преследователь. Я не знаю, это может быть шутка, но мне в какой-то момент становится страшно, когда мне пишут "Я тебя найду, бойся". Я не знаю, действительно ли мне бояться, будет ли он меня искать или нет", – призналась певица.

Оказалось, что приставание началось в начале лета. В то время артистка выступала на концерте и заметила, что один мужчина из зрителей сидел очень близко к сцене и внимательно следил за певицей.

"Потом начал писать, а я с ним переписывалась. Я говорю: "Не пиши мне такие вещи, потому что я тебя заблокирую". Он пишет дальше. Я его заблокировала. Он начал мне писать на почту и звонить моему менеджеру. Говорит: "Скажи Геле, пусть разблокирует меня", – отметила девушка.

После этой ситуации она стала пристальнее следить за фанатами, но о своем преследователе полиции еще не сообщала.

OBOZ.UA писал, что недавно певица Злата Огневич также рассказывала о своих ярых фанатах, угрожающих артистке. Один из них на концерт пришел с тесаком и пытался как можно ближе добраться до певицы. Впрочем, охрана быстро отреагировала и не позволила подозрительному мужчине приблизиться к знаменитости.

Другой фанат уже 5 лет угрожает Огневич. Ему удалось найти домашний адрес певицы, поэтому часто караулил ее возле дома. Доходило до того, что артистка обращалась в полицию, а над мужчиной проводили суд.

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