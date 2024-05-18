'Думаю о таком варианте'. Еще одна известная телеведущая заговорила об усыновлении ребенка во время войны

Телеведущая Каролина Ашион, нашедшая временное убежище от войны в Германии, однако впоследствии вернувшаяся в Украину, призналась, что задумывается над усыновлением ребенка.

По словам телеведущей, в непростое время, когда "столько детей нуждаются в родителях", она не исключает "и такой вариант" стать мамой. Об этом Ашион рассказала в интервью OBOZ.UA.

Осенью 2022 года телеведущая в интервью блогерке Анне Олицкой рассказала о том, что некоторое время пыталась забеременеть, однако попытки не увенчались успехом. Каролина пожалела, что в свое время, "не чувствуя своего возраста, не думала о материнстве достаточно серьезно".

"Если бы можно было вернуться к отметке где-то 35 лет, даже 30, начало моих отношений с мужем, то я бы сейчас все переиграла, – призналась Ашион. – Занялась бы деторождением гораздо раньше и более серьезно. А тогда мне казалось, что еще столько времени, я еще успею. А потом, когда начинаешь лупить эту скалу, и у тебя не получается, это истощает. Я очень затянула время. Я хотела иметь ребенка… У меня даже сейчас на заставке в телефоне девочка. Короче говоря, это очень болезненная тема. Я не знаю, может, эта девочка на заставке моего телефона так и останется на всю жизнь моей мечтой. Говорят, что дети выбирают своих родителей. Мне нравится эта теория. Мой ребенок еще меня не выбрал".

В интервью OBOZ.UA Каролина Ашион рассказала, что еще до большой войны развелась с мужем, причем это произошло на второй день после похорон мамы. Кроме самого родного человека, она потеряла еще и ближайшую подругу: "Потеряла свою куму, через два месяца похоронила маму. Развелась с мужем. Буквально на следующий день, когда простилась с мамой. А потом началось вторжение".

Телеведущая нашла временное убежище от войны в Германии, работала на одном из ведущих немецких телеканалов, но через год вернулась в Украину. Отвечая на вопрос о личной жизни, Каролина призналась, что не оставляет надежды стать мамой. Но если раньше она не хотела думать об усыновлении, мечтая сама родить, то теперь не отвергает и такой возможности.

"И сейчас девочка маленькая у меня на заставке в телефоне, – говорит в интервью OBOZ.UA Каролина Ашион. – Я возвращаюсь к этой теме время от времени, но окончательно пока так и не определилась. Сейчас такое время, столько детей нуждаются в родителях… Я думаю и о таком варианте. Но хочу иметь какую-то определенность, хотя, конечно, это звучит немного бессмысленно: какая стабильность в наше время? В любом случае эту тему не исключаю. И знаете: у каждой женщины свое время. Я знаю, что у меня в 50 лет все только начнется".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна скоро станут родителями второго усыновленного ребенка. Осенью прошлого года супруги усыновили 2-летнего мальчика, которого назвали Марселем.

Также OBOZ.UA писал, что певица Наталья Могилевская без макияжа показала младшую приемную дочь в вышиванке и очаровала подписчиков.

Полное интервью с Каролиной Ашион читайте здесь.

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