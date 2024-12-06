Еще одна известная актриса рассказала о сексуальных домогательствах со стороны звезды фильма 'В бой идут одни 'старики'

Популярная актриса Елена Лавренюк ("Кофе с кардамоном", "Dzidzio Контрабас", "11 детей из Моршина", "Горная женщина: на войне") призналась, что при поступлении в Киевский национальный университет театра, кино, искусства и телевидения им. Карпенко-Карого подверглась сексуальным притязаниям со стороны преподавателя вуза, народного артиста Украины Владимира Талашко, наиболее известных зрителю по роли в фильме "В бой идут одни старики". Актриса говорит, что у всех девушек из тогдашнего круга ее окружения была "одна и та же история".

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В интервью OBOZ.UA актриса рассказала подробности шокирующей встречи у преподавателя у него дома. Елена также вспомнила, что после того, как несколько лет назад сразу несколько девушек заявили о непристойном поведении Талашко, ей позвонили по телефону из вуза.

"Когда я поступала в театральный, о преподавателях ничего не знала, – вспоминает Елена Лавренюк. – Мне сказали, что Талашко – классный педагог. И я к ему на курс подала документы. Позже узнала, что он почти всех абитуриенток, у которых преподавал на подготовительном, приглашал к себе домой. Мол, хочу сделать тебе фотографии для профессионального портфолио. Я помню эту съемку, говорил: ниже-ниже спускай с плеч свитер. Но мне в то время было 20 лет – это мое второе образование. Я просто встала и ушла из квартиры. Меня никто не задерживал. А какие моральные травмы такие визиты оставили в душе девушек, только что окончивших школу, даже представить трудно".

"Честно говоря, после истории с Талашко, я думала, что меня не примут в вуз, – продолжает Елена. – Но он взял на свой курс. И когда мы уже стали студентками, ничего с его стороны больше не наблюдалось. Не было никаких намеков. А когда несколько лет назад сразу несколько девушек заявили о притязаниях, он ушел из университета. Впоследствии мне написала одна из преподавательниц: "Елена, это правда, что рассказывают?" Ответила, что да. У всех девушек была одна и та же история – мы делились подробностями друг с другом впоследствии".

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда хоррора "Конотопская ведьма" Татьяна Малкова обвинила своего преподавателя Владимира Талашко в ненадлежащем поведении. По словам актрисы, шокирующий случай произошел, когда она поступала в Киевский национальный университет театра, кино, искусства и телевидения им. Карпенко-Карого.

Напомним, впервые народного артиста Украины Владимира Талашко обвинили в сексуальных притязаниях к студенткам и абитуриенткам в 2021 году. Сразу несколько девушек публично поведали свои истории. Со временем стало известно, что народный артист, преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Владимир Талашко уволился из вуза по собственному желанию.

Полное интервью с Еленой Лавренюк читайте в субботу, 7 декабря.

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