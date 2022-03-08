Энн Хэтэуэй поддержала украинцев и призвала помогать пострадавшим в войне с РФ

Популярная американская актриса Энн Хэтэуэй поддержала Украину после вторжения российских войск на украинскую территорию. Знаменитость отметила, что молится за народ нашей страны, а также призвала своих поклонников помогать пострадавшим.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях. Я посылаю свои постоянные искренние молитвы народу Украины", – написала актриса.

Отметим, что она опубликовала изображение сердца в цветах украинского флага, а также оставила хэштег в поддержку Украины "Стоять с Украиной".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anne Hathaway (@annehathaway)

Напомним, что 24 февраля войска РФ вторглись в Украину с войной и нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры во многих городах. От них пострадало и мирное население.

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Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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