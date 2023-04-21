Ему уже 19! Как сейчас выглядит 'самый красивый мальчик в мире' и почему за ним следят миллионы людей. Фото

Уильям Франклин-Миллер – самый обычный мальчик из Британии, который стал известным благодаря своей "ангельской" внешности. С 4 лет парень начал заниматься модельным бизнесом, но слава к нему пришла гораздо позже. В 2016 году японская школьница случайно наткнулась на фото юноши в социальной сети и запостила его у себя в Twitter. После этого у Уильяма появилось огромное количество поклонников.

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OBOZREVATEL решил показать, как выглядит Франклин-Миллер сейчас, чем он занимается и почему на него подписано 2 миллиона человек в Instagram. К слову, 25 марта красавцу исполнилось 19 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Модель родился в Лондоне в семье доктора Энди Франклин-Миллера и актрисы Шеннон Франклин-Миллер. Его мама также с юных лет работала моделью. Уильям унаследовал у родителей все самое лучшее – голубые глаза, аккуратный нос, пухлые губы, заостренный подбородок и выразительные скулы. До 12 лет никто не знал про мальчика, он был популяряным только в Лондоне, так как снимался в рекламных компаниях.

Но в 2016 году его аудитория начала стремительно расти. В какой-то момент знаменитость подумал, что его страницу взломали и не мог понять, с чем связанная такая активность. Смело можно сказать, что японка превратила мальчика в звезду, которого позвали сняться в кино и стать лицом многих люксовых брендов.

Парень уже успел сняться в нескольких сериалах и фильмах, таких как "Стрела", "Джек Айриш", "Соседи", и не планирует останавливаться на достигнутом. К слову, за одну серию он получает около 8-10 тысяч долларов. А к своим 19 годам уже успел насобирать первый миллион. Несмотря на занятость, он успевает проводить время с друзьями, младшими братьями и сестрами – Ноем и Сиеной.

Недавно OBOZREVATEL показал, как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире Тилан Блондо. Она родилась 5 апреля 2001 года в Париже и стала моделью в 4 года. Ее родители – актриса Вероника Лубри и знаменитый защитник марсельского "Олимпика" Патрик Блондо.

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