'Эмоциональный труба': звезда 'Квартала 95' рассказал, как изменился Зеленский после того, как стал президентом

Комик и актер "Квартала 95" Александр Пикалов в новом интервью рассказал, как изменился Владимир Зеленский после избрания на пост президента Украины. Артист также признался, почему у него нет номера телефона старого друга и как часто они теперь видятся.

Деталями своих взаимоотношений с бывшим коллегой по сцене Александр поделился в разговоре с журналистами Української правди. Актер уверяет, что Зеленский много работает над собой, чтобы держать эмоции в норме (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он стал реже взрываться, так как на творческой стязи он был эмоциональный труба. Я смотрю и не верю, что такое может быть. Гораздо сдержаннее стал, пожалуй, так совершенствуется. Сам с собой как-то общается", – рассказал комик.

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Вспоминая, как часто звезда теперь встречается с президентом, Александр на мгновение задумался. Из-за плотного графика политика артисты видятся только на праздники. Последняя торжественность, на которой они были вместе, – день рождения бывшей жены Пикалова.

Герой выпуска также признался, что Зеленский сменил номер телефона и теперь почти никто из его бывшего окружения не держит с главой государства прямуя связь. Обычно их соединяют ассистенты и другие члены команды.

OBOZREVATEL сообщал, что в этом же интервью Александр Пикалов рассказал о том, какой стала жена президента Елена Зеленская. Молодые люди знакомы от 9 класса, поэтому актер видел все изменения, которые происходили с его подругой в течение жизни.