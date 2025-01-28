Эмма Антонюк выдала тайны Кристины Соловий после публичного конфликта: команда попросила это вырезать

Украинская журналистка Эмма Антонюк, которая имела публичный конфликт с певицей Кристиной Соловий, что возник из-за ее образа скандалистки и интереса к теме нимфеток, раскрыла некоторые тайны 32-летней артистки. По словам блогера, исполнительница пришла к ней на интервью в нетрезвом состоянии, а также постоянно делала перерывы в разговоре, чтобы покурить.

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Однако, как отметила общественная деятельница, зрители не увидели такого поведения звезды, ведь ее команда попросила вырезать из видео все подобные моменты. Об этом она рассказала на YouTube-канале "Палає".

"У меня было интервью с Кристиной Соловий. Я до него не пила четыре месяца, а после поехала в бар, потому что оно было очень стрессовым. Думаю, что она на том интервью была нетрезвая. У меня нет никаких доказательств, но я лично в этом уверена. Она пришла, и я спросила: "Как настроение?" А она сказала: "Настроение здесь" и показала на пластмассовый стаканчик. Я понюхала, и там очевидно было игристое или белое вино", – поделилась журналистка.

По словам Эммы Антонюк, когда она поняла, что Кристина Соловий употребляет алкоголь, вспомнила, как в одном из интервью певица отмечала, что принимает антидепрессанты. Поэтому блоггер решила спросить, нормально ли сочетать препарат со спиртным, на что артистка ответила, что не желательно, но можно. Журналистка отметила: этот диалог состоялся перед ее операторами и командой исполнительницы.

"Во время интервью она делала паузы, чтобы покурить. Ее команда попросила не добавлять это в эфир, поэтому мы просто это вырезали. Проблема в том, что очень много людей в комментариях ошибочно написали, что она тупая, или пытается казаться умнее, чем она есть. А я так не думаю. Мне кажется, что она была "под шафе" на этом интервью", – отметила блоггер.

Как сообщила Антонюк, другим показателем неадекватного состояния знаменитости для нее было то, что в конце их разговора Кристина Соловий обняла ее и пригласила на кофе, а со временем заявила, что она ужасная интервьюер. По мнению журналистки, такое резкое изменение отношения артистки к ней возникло, ведь та была нетрезвой.

Напомним, ссора между женщинами возникла во время интервью на канале Эммы Антонюк "Це ніхто не буде дивитись". Журналистка известна тем, что довольно часто задает представителям шоу-бизнеса острые вопросы, поэтому во время разговора с Кристиной Соловий подняла тему "лолитства" и нимфетства. Дело в том, что артистка увлекается романом "Лолита" Владимира Набокова, где изображена педофилия. Кроме того, она даже написала научную статью на тему "Психотип нимфетки в творчестве Виктора Петрова и Владимира Набокова".

Позже между ними снова возник публичный конфликт, когда на своем концерте Кристина Соловий поцеловала в губы маленького мальчика. После этого артистка приложила руку к губам, сделав жест, якобы ей неловко от случившегося, а соответствующее видео подписала: "Дети учат нас быть непринужденными и смелыми. Не показывайте Эмке только".

Однако такое поведение певицы журналистка не смогла обойти стороной. Она вышла на связь в сети на отметила: "На самом деле тема сексуализации подростков, "лолитства", нимфетства – немного о другом. Господи, как же это не смешно, Кристина. Страшно и не смешно".

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