Эмили Ратаковски показала откровенный образ без бюстгальтера и поразила подтянутой фигурой. Фото

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поразила публику своим смелым образом во время показа новой коллекции бренда Loewe в рамках Недели моды в Париже. 34-летняя звезда создала из базовых вещей эпатажный аутфит, главной "изюминкой" которого стало использование свитера вместо бюстгальтера.

Селебрити почти полностью обнажила верхнюю часть тела, благодаря чему ее стройная фигура точно не осталась без внимания. Однако, как отмечает DiLei.it, Ратаковски не перешла грань между экстравагантностью и вульгарностью, ведь сбалансировала лук сдержанным низом.

Для появления на модном мероприятии актриса накинула на плечи свитер глубокого синего оттенка, рукава которого аккуратно завязала на груди, заменив белье. Смелую деталь образа Эмили Ратаковски скомбинировала с классическими брюками-клеш и ботинками на каблуках, которые визуально удлинили ее силуэт.

Шика своему наряду модель добавила с помощью аксессуаров. Она выбрала черный клатч с золотыми элементами, а также солнцезащитные очки с прямоугольной оправой.

Эмили Ратаковски не экспериментировала с прической, поэтому просто распустила каштановые волосы и сделала боковой пробор. Звезда слегка подчеркнула скулы контурингом, а на губы нанесла нюдовую помаду.

