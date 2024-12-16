Элтон Джон завещал написать на своем надгробии только одну фразу, которая лучше описывает главную жизненную цель певца

Легендарная звезда Элтон Джон, недавно объявивший о частичной потере зрения, назвал единственную фразу, которую хотел бы, чтобы родные нанесли на его надгробие. Певец, которого изучают даже в рамках школьной программы, считает главным свою роль отца, а не артиста, которого слушают миллиарды.

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Знаменитость в свои 77 лет начал задумываться о собственной смерти. Как пишет People, произошло это после того, как Элтон Джон был признан Иконой года по версии журнала TIME.

"На моем надгробии все, что я хочу, чтобы было написано: "Он был прекрасным отцом", – сказал он изданию.

По словам артиста, ему не нужно множество статусов и званий, а достаточно лишь, чтобы роль отца была успешной. Стоит отметить, что Элтон Джон с мужем Дэвидом Фернишем, с которым вместе уже более 30 лет, воспитывают двух сыновей: 13-летнего Захари и 11-летнего Элайджа.

"Моя музыка говорит сама за себя. Мое наследие заключается в том, что я был отличным мужем и еще лучшим отцом... Музыка, карьера фантастические. Это было потрясающе, новаторски. Но самое важное для меня в жизни – это убедиться, что мои дети счастливы, у них отличная жизнь, и это все, что имеет значение", – поделилась знаменитость.

Этот рассказ о своей важнейшей миссии в жизни звучал из уст артиста не впервые. Он регулярно публично говорит о любви к своим детям и как ими гордится.

"Лично для меня, у меня была удивительная жизнь, отличная карьера, невероятные достижения, музыка, бла-бла-бла, но я бы сказал, что наши сыновья и Дэвид являются самыми важными для меня", – говорил он в интервью радио "Энди".

Ранее OBOZ.UA писал, что Элтон Джон после частичной потери зрения вышел в люди и рассказал о своем состоянии здоровья.

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