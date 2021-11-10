Элтон Джон впервые появился на людях с тростью: что произошло. Фото

74-летний британский певец и композитор Элтон Джон, который в конце лета получил серьезную травму бедра, впервые вышел в свет после операции. Знаменитость посетил церемонию инвестирования в Виндзорском замке.

Соответствующие фото он опубликовал на личной странице в Instagram. Элтон был приглашен на мероприятие, чтобы вручить Орден Почетных соратников за музыкальные заслуги и благотворительность (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Невероятная честь быть сегодня членом Ордена Почетных соратников в знак признания моих заслуг перед музыкой и борьбы со СПИДом. Спасибо принцу Уэльскому за признание и поддержку", – написал певец.

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Для появления на людях музыкант предпочел одеть черный костюм с белой рубашкой и голубым галстуком. На нем были надеты солнцезащитные очки, а также Джон пришел на мероприятие с тростью, на которую он упирался, чтобы держать равновесие.

Отметим, Элтона Джона сопровождал супруг, кинорежиссер Дэвид Ферниш.

Певец встретился с принцем Чарльзом, который вручил музыканту медаль.

Напомним:

В августе стало известно, что Элтон Джон получил серьезную травму бедра. В своем аккаунте в Instagram композитор писал, что его боль постоянно усиливалась.

"Несмотря на интенсивное физиотерапевтическое и специализированное лечение, боль продолжает усиливаться и приводит к увеличению трудностей при передвижении. Мне посоветовали как можно скорее сделать операцию, чтобы вернуть меня в полную физическую форму и убедиться, что нет долгосрочных осложнений", – писал Элтон Джон.

Тогда он перенес свой тур по Европе на 2023 год, чтобы сделать операцию и полностью восстановится.

Коротко о знаменитости:

Элтон Джон – 74-летний британский певец, пианист и композитор родом из Лондона. В его музыкальной карьере насчитывается боле 250 миллионов проданных пластинок. Журнал Rolling Stone присвоил артисту 49-е место в списке величайших исполнителей.

Музыкант владеет премиями "Грэмми", "Brit", "Оскар", "Золотой глобус" и другие. В 2005 году женился на кинорежиссере Дэвиде Фернише, вместе с которым усыновил мальчиков Захария и Элайджа.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Элтон Джон отдыхал вместе со своим мужем Дэвидом Фернишем и детьми в Ницце, откуда показал редкое фото своих детей. Семейство позировало в индивидуальных халатах от модельера Донателлы Версаче.