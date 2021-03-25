Элтон Джон отмечает 74-летие: эпатажные образы звезды и тернистый карьерный путь

Британский певец и композитор Элтон Джон отмечает свое 74-летие 25 марта. Он прославился грандиозным умением появляться на публике в эпатажных и смелых нарядах, но для мирового признания ему пришлось много потрудиться.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые неординарные образы знаменитости, а также немного больше узнать о его жизни (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Будущий артист вырос в районе Пиннер в Лондоне. В раннем возрасте он научился играть на пианино, и уже в 1962 году создал свою музыкальную группу. Коллектив Элтон покинул в 1967, решив заняться сольным проектом.

Через два года певец выпустил дебютный альбом под названием "Empty Sky". А его песня "Your Song" стала одной из самых популярных в репертуаре и попала в десятку лучших хитов в Великобритании и США.

За свою многолетнюю карьеру знаменитость был удостоен пяти премий "Грэмми", пяти премий "Brit", двух премий "Оскар", двух премий "Золотой глобус" и премии "Тони".

Костюмы Элтона Джона заслуживают отдельного внимания, ведь их он менял как перчатки. Тем не менее, каждый раз ему удавалось удивить зрителя и появится на сцене в совершенно новом амплуа.

Элтон Джон на выступлении в ярком костюме. Getty Images

Элтон Джон в эпатажном костюме. Getty Images

Элтон Джон в смелом костюме. Getty Images

Элтон Джон в эпатажном наряде. Getty Images

Элтон Джон позирует в эпатажном костюме. Getty Images

Элтон Джон появился в необычном костюме. Getty Images

Элтон Джон позировал в смешном костюме. Getty Images

Элтон Джон в эпатажном наряде. Getty Images

Элтон Джон выступает в смелом образе. Getty Images

Элтон Джон позировал в красном костюме. Getty Images

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