Элтон Джон отмечает 74-летие: эпатажные образы звезды и тернистый карьерный путь
Британский певец и композитор Элтон Джон отмечает свое 74-летие 25 марта. Он прославился грандиозным умением появляться на публике в эпатажных и смелых нарядах, но для мирового признания ему пришлось много потрудиться.
OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые неординарные образы знаменитости, а также немного больше узнать о его жизни (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Будущий артист вырос в районе Пиннер в Лондоне. В раннем возрасте он научился играть на пианино, и уже в 1962 году создал свою музыкальную группу. Коллектив Элтон покинул в 1967, решив заняться сольным проектом.
Через два года певец выпустил дебютный альбом под названием "Empty Sky". А его песня "Your Song" стала одной из самых популярных в репертуаре и попала в десятку лучших хитов в Великобритании и США.
За свою многолетнюю карьеру знаменитость был удостоен пяти премий "Грэмми", пяти премий "Brit", двух премий "Оскар", двух премий "Золотой глобус" и премии "Тони".
Костюмы Элтона Джона заслуживают отдельного внимания, ведь их он менял как перчатки. Тем не менее, каждый раз ему удавалось удивить зрителя и появится на сцене в совершенно новом амплуа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Макс Барских поздравил маму с днем рождения и показал фото с ней. На семейном снимке они выглядят очень красивыми и счастливыми. Мама Лилия сделала красивую прическу и выразительный макияж в честь праздника.
Полякова поздравила дочь с 16-летием и показала архивные фото. Она опубликовала пост, в котором пожелала девочке всего самого светлого и хорошего. А также добавила, что она счастлива, что у нее есть такая дочь.