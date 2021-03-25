Елтон Джон відзначає 74-річчя: епатажні образи зірки і тернистий кар'єрний шлях

Британський співак і композитор Елтон Джон святкує своє 74-річчя 25 березня. Він прославився грандіозним умінням з'являтися на публіці в епатажних і сміливих вбраннях, але для світового визнання йому довелося багато попрацювати.

OBOZREVATEL пропонує згадати неординарні образи знаменитості, а також трохи більше дізнатися про його життя (щоб подивитися фото, проскролльте до кінця сторінки).

Майбутній артист виріс в районі Піннер в Лондоні. У ранньому віці він навчився грати на піаніно, і вже в 1962 році створив свою музичну групу. Колектив Елтон покинув в 1967, вирішивши зайнятися сольним проєктом.

Через два роки співак випустив дебютний альбом під назвою "Empty Sky". А його пісня "Your Song" стала однією з найпопулярніших в репертуарі і потрапила в десятку найкращих хітів у Великобританії та США.

За свою багаторічну кар'єру знаменитість був удостоєний п'яти премій "Греммі", п'яти премій "Brit", двох премій "Оскар", двох премій "Золотий глобус" та премії "Тоні".

Костюми Елтона Джона заслуговують на окрему увагу, адже їх він міняв як рукавички. Проте, кожен раз йому вдавалося здивувати глядача і з'явитися на сцені в абсолютно новому амплуа.

Елтон Джон на виступі в яскравому костюмі. Getty Images

Елтон Джон в епатажному вбранні. Getty Images

Елтон Джон в сміливому костюмі. Getty Images

Елтон Джон в епатажному вбранні Getty Images

Елтон Джон позує в епатажному вбранні. Getty Images

Елтон Джон з'явився в незвичайному костюмі. Getty Images

Елтон Джон позував в смішному костюмі. Getty Images

Елтон Джон в епатажному вбранні. Getty Images

Елтон Джон виступає в сміливому образі. Getty Images

Елтон Джон позував в червоному костюмі. Getty Images

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