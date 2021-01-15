Эллерт признался, как он ласково называет Мишину

София Ковнир Люди 10:18, 15.01.2021 Обновлено: 10:36, 15.01.2021

Победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт рассказал, что дома они с Ксенией Мишиной друг друга называют милыми словами. Так, мужчина обращается к возлюбленной "моя бигля".

Это связано с породой собаки, которую хочет актриса. Об этом Эллерт сообщил в интервью для издания "КП в Украине".

Избранник Мишиной отметил, что также ему нравится называть ее "Космос" и "Вселенная".

По словам Эллерта, сама "холостячка", если официально доносит какую-то информацию, обращается к нему четко – Саша.

"А так у нас присутствуют всякие уменьшительно-ласкательные слова. Когда она говорит, я на все слова откликаюсь", – добавил мужчина.

Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу
Люкс ФМ

  • Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

После возвращения Зеленского с Буковеля Минздрав проверит соблюдение карантина на горнолыжных курортах Карпат

Ясько заявила, что Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его телеканалами

Журналистка назвала одну из главных причин подорожания яиц в Украине

Люди могут распространять COVID-19 даже после выздоровления – исследование

Бабин о решении ЕСЧП по Крыму: Россию признали палачом, "референдума" не существовало