Еллерт зізнався, як він ласкаво називає Мішину

Переможець реаліті "Холостячка" Олександр Еллерт розповів, що вдома вони з Ксенією Мішиною одне одного називають милими словами. Так, чоловік звертається до коханої "моя бігля".

Це пов'язано з породою собаки, яку хоче актриса. Про це Еллерт повідомив в інтерв'ю для видання "КП в Україні".

Обранець Мішиної зазначив, що також йому подобається називати її "Космос" та "Всесвіт".

За словами Еллерта, сама "холостячка", якщо офіційно доносить якусь інформацію, звертається до нього чітко – Саша.

"А так у нас присутні різні зменшувально-пестливі слова. Коли вона говорить, я на все слова відгукуюся", – додав чоловік.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу люкс ФМ

Нагадаємо, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". Разом із ними живе 8-річний син акторки Платон.

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