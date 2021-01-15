Еллерт зізнався, як він ласкаво називає Мішину

Софія Ковнір Люди 10:18, 15.01.2021 Оновлено: 10:18, 15.01.2021

Переможець реаліті "Холостячка" Олександр Еллерт розповів, що вдома вони з Ксенією Мішиною одне одного називають милими словами. Так, чоловік звертається до коханої "моя бігля".

Це пов'язано з породою собаки, яку хоче актриса. Про це Еллерт повідомив в інтерв'ю для видання "КП в Україні".

Обранець Мішиної зазначив, що також йому подобається називати її "Космос" та "Всесвіт".

За словами Еллерта, сама "холостячка", якщо офіційно доносить якусь інформацію, звертається до нього чітко – Саша.

"А так у нас присутні різні зменшувально-пестливі слова. Коли вона говорить, я на все слова відгукуюся", – додав чоловік.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу
люкс ФМ

  • Нагадаємо, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". Разом із ними живе 8-річний син акторки Платон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

У Китаї COVID-19 знайшли у морозиві: сировина була з Нової Зеландії та України

Степанов пообіцяв українцям паспорти вакцинації від COVID-19, як у ЄС

Ясько заявила, що Офіс президента співпрацює з Медведчуком та його телеканалами

Журналістка назвала одну з головних причин подорожчання яєць в Україні

Зеленський вчергове нас дурить. 3,2% зниження ціни на газ – цифра майбутнього рейтингу преЗЕдента