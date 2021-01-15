Еллерт зізнався, як він ласкаво називає Мішину
Переможець реаліті "Холостячка" Олександр Еллерт розповів, що вдома вони з Ксенією Мішиною одне одного називають милими словами. Так, чоловік звертається до коханої "моя бігля".
Це пов'язано з породою собаки, яку хоче актриса. Про це Еллерт повідомив в інтерв'ю для видання "КП в Україні".
Обранець Мішиної зазначив, що також йому подобається називати її "Космос" та "Всесвіт".
За словами Еллерта, сама "холостячка", якщо офіційно доносить якусь інформацію, звертається до нього чітко – Саша.
"А так у нас присутні різні зменшувально-пестливі слова. Коли вона говорить, я на все слова відгукуюся", – додав чоловік.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". Разом із ними живе 8-річний син акторки Платон.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала Олександра Еллерта серед 16 претендентів на її серце.
Чоловік уперше після фіналу прокоментував перемогу на романтичному реаліті і в уїдливій формі відповів усім тим, хто висловився про нібито невдалий вибір Мішиної.
"Холостячка" підтримала свого обранця й відповіла його хейтерам.