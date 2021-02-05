Эллерт показал "сексуальное" фото Мишиной в Доминикане
Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт поделился с поклонниками снимками, на которых продемонстрировал "сексуальность" актрисы Ксении Мишиной.
Кроме того, он попытался спародировать свою возлюбленную. Соответствующие фото мужчина опубликовал на странице в Instagram-stories (их можно посмотреть ниже).
Сначала Эллерт записал видео, на котором показал, как он вместе с Мишиной завтракает. Затем в конце ролика мужчина сказал, что дальше будет "сексуальная сторис" и отметил, что "там просто опасно".
Так, на одном снимке появилась Мишина в купальнике, которая явно хотела показать свою растяжку на фото. Затем Эллерт пытался отобразить подобный кадр.
"Я думаю, тут все понятно", – написал мужчина.
Также ранее стало известно, что Мишина и Эллерт вместе с детьми отправились на заслуженный отдых. Для отпуска они выбрали солнечную Доминикану. Ксения рассказала, что на этот раз планирование отпуска было тяжелым. Было много препятствия и неожиданных событий, которые происходили с того момента, когда они с Александром решились на совместный отдых.
Она также призналась, что Эллерт взял решение всех нюансов на себя и они все-таки смогли попасть на райский остров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.
Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.