Эллерт показал 'сексуальное' фото Мишиной в Доминикане

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт поделился с поклонниками снимками, на которых продемонстрировал "сексуальность" актрисы Ксении Мишиной.

Кроме того, он попытался спародировать свою возлюбленную. Соответствующие фото мужчина опубликовал на странице в Instagram-stories (их можно посмотреть ниже).

Сначала Эллерт записал видео, на котором показал, как он вместе с Мишиной завтракает. Затем в конце ролика мужчина сказал, что дальше будет "сексуальная сторис" и отметил, что "там просто опасно".

Так, на одном снимке появилась Мишина в купальнике, которая явно хотела показать свою растяжку на фото. Затем Эллерт пытался отобразить подобный кадр.

"Я думаю, тут все понятно", – написал мужчина.

Также ранее стало известно, что Мишина и Эллерт вместе с детьми отправились на заслуженный отдых. Для отпуска они выбрали солнечную Доминикану. Ксения рассказала, что на этот раз планирование отпуска было тяжелым. Было много препятствия и неожиданных событий, которые происходили с того момента, когда они с Александром решились на совместный отдых.

Она также призналась, что Эллерт взял решение всех нюансов на себя и они все-таки смогли попасть на райский остров.

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