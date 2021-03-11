Эллерт показал, как Мишина сделала ему укол. Видео

Победитель реалити-шоу "Холостячка", сценарист "95 квартала" и комик Александр Эллерт показал, как его возлюбленная Ксения Мишина делала укол.

На своей странице в Instagram он опубликовал короткое stoties, в котором запечатлел весь процесс. Кроме того, мужчина добавил, что для него уколы – это очень личное, доверить такое ответственное задание можно только самому близкому человеку (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Для меня это высшая степень доверия. Я вам не могу показать, но Ксюша мне делает укол", – объяснил Александр.

Ранее пара рассказала, что на бытовой почве они могут поссориться из-за того, кто дольше будет спать утром, а также из-за того, чья пришла очередь вести ребенка в школу.

Напомним, что Александр Эллерт стал популярным после победы в романтическом реалити-шоу "Холостячка" на канале СТБ. Тогда за сердце украинской актрисы Ксении Мишиной боролись 16 совершенно разных мужчин, но она выбрала Александра. У девушки есть сын Платон от прошлых отношений, у Эллерта – дочь Эля от прежнего брака.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эллерт заговорил на украинском языке и рассорил фанатов. Мнения поклонников разделились 50 на 50 по этому поводу: кто-то уверен, что мужчине нужно разговаривать на украинском, кто-то – совсем наоборот.