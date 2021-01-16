Эллерт показал, как будут выглядеть их дети с Мишиной
Победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт поделился с поклонниками снимком, на котором показал, как будут выглядеть их дети с его возлюбленной Ксенией Мишиной.
Для этого он использовал специальную программу. Соответствующее фото мужчина опубликовал на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).
Так, Эллерт загрузил свой и Мишиной снимки, а затем с помощью мобильного приложения определил, как могут выглядеть их общие дети.
"Как бы выглядел Рыбак и Эллерт в одном – мы узнали. А теперь, как будут выглядеть дети Эллерта и Мишиной", – подписал кадр мужчина.
Также он поинтересовался у подписчиков, кто им нравится больше. И судя по результатам, большинство проголосовали за девочку.
Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.