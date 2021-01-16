Эллерт показал, как будут выглядеть их дети с Мишиной

Победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт поделился с поклонниками снимком, на котором показал, как будут выглядеть их дети с его возлюбленной Ксенией Мишиной.

Для этого он использовал специальную программу. Соответствующее фото мужчина опубликовал на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Эллерт загрузил свой и Мишиной снимки, а затем с помощью мобильного приложения определил, как могут выглядеть их общие дети.

"Как бы выглядел Рыбак и Эллерт в одном – мы узнали. А теперь, как будут выглядеть дети Эллерта и Мишиной", – подписал кадр мужчина.

Также он поинтересовался у подписчиков, кто им нравится больше. И судя по результатам, большинство проголосовали за девочку.

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.

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