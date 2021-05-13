Эллен ДеДженерес закрывает свое легендарное шоу после 19 лет в эфире

Популярная американская телеведущая Эллен ДеДженерес закрывает свое "Шоу Эллен ДеДженерес" в 2022 году. Предстоящий 19-й сезон станет последним.

По словам знаменитости, она думала закрыть проект еще после 16-го сезона, но в итоге согласилась продлить его еще на три года. Уже тогда она приняла твердое решение больше не подписывать контракт. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если вы творческий человек, то постоянно нуждаетесь в решении каких-либо сложных и необычных задач. Но, каким бы великолепным и юморным ни было это шоу, оно перестало быть такой задачей", – рассказала телеведущая.

ДеДженерес вспомнила, что когда ее команда закончила работу над 3000-м эпизодом и увидела основной монтаж, то всех накрыли эмоции – они обнялись и прослезились. Знаменитость отметила, что последний день – это действительно тяжело.

Кроме того, звезда заявила, что закрытие шоу не связано со скандалом из-за обвинений в дискриминации и абьюзе. На данный момент ДеДженерес не знает, чем займется после окончания проекта. Она предположила, что хотела бы работать в сфере кино и уделить больше внимания охране окружающей среды и животных.

Коротко о знаменитости:

Эллен ДеДженерес является обладательницей 11 премий "Эмми", а также ведущей двух церемоний вручения премии "Оскар".

ДеДженерес снялась в таких популярных кинолентах как "Теория большого взрыва", "Мой короткий фильм", "Любовное послание" и многих других.

Эллен известна тем, что танцует и поет с аудиторией в начале "Шоу Эллен Дедженерес" и во время рекламных перерывов. Также она раздает призы своей аудитории.

ДеДженерес является лауреатом Президентской медали Свободы, которую ей вручил экс-президент США Барак Обама.

"Шоу Эллен ДеДженерес" впервые вышло в эфир 8 сентября 2003 года. Программа получила более 60 премий "Эмми" в различных номинациях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, посольство Украины в США отреагировало на скандал вокруг того, что популярная американская ведущая Эллен ДеДженерес назвала артистов хореографического ансамбля имени Вирского "русскими парнями".