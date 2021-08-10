Елизавета II vs Летиции: самые яркие и изысканные образы королев. Фото

Королевы всегда должны тщательно продумывать свой образ для выхода на публику, чтобы достойно выглядеть перед народом. В их аутфитах всегда сочетаются простота и одновременно элегантность.

OBOZREVATEL решил собрать фото ярких и самых изысканных образов популярных королев – Елизаветы II и Летиции (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца). Их луки иногда настолько поражают, что люди потом еще долго обсуждают это.

Королеву Великобритании Елизавету II редко можно увидеть в одежде нейтральных цветов. Она всегда появляется в ярко-желтом, розовом, зеленом и других подобных тонах. Монарх предпочитает в одежде разноцветные оттенки, так как это является "стратегическим шагом ее заметности".

Видео дня

Софи, графиня Уэссекская, говорила, что Елизавете "нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: "Я видела королеву!".

Кроме того, королева обожает яркие шляпки. Ее личный шляпник однажды признался, что делает для монарха не менее 40-50 цветных головных уборов в год.

Самой любимой вещью в гардеробе Елизаветы является жемчужное ожерелье в три нити. Она надевает его на дневных мероприятиях и в непарадной обстановке.

Известно, что у королевы Британии есть сразу три почти одинаковых ожерелья из жемчуга, одно из которых сделано в 20-ом веке и подарено Елизавете дедом, королем Георгом V.

Королева Испании Летиция предпочитает также сдержанный и лаконичный стиль в одежде. В ее нарядах часто можно увидеть кружева, орнаменты и вышивки серебром.

Из дизайнеров Летиция предпочитает Felipe Varela, а также Valentino и Jil Sander. В цветовой гамме испанская королева выбирает яркие цвета.

Кроме того, Летицию часто можно увидеть на публике в удобных брюках-скинни, туфлях-лодочках, куртках-косухах, легких летних платьях длины миди. Из аксессуаров она предпочитает пояса и сумочки.

Ранее OBOZREVATEL собрал фото и показал самые блестящие луки первых леди Украины Елены Зеленской и Марины Порошенко. Они часто предпочитают выходить на публику в изысканных платьях или костюмах.