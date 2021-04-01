Елизавета II впервые за 5 месяцев вышла в свет и пошутила над Россией

Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние пять месяцев появилась на публичном мероприятии. И во время разговора с офицером Королевских ВВС Австралии она пошутила об инцидентах с российскими военными самолетами.

Глава Британского Содружества поинтересовалась, "отправляют ли преследовать русских" истребители, с которыми работал офицер. На что тот ответил: "Так точно, мэм, это для нас очень весело". Об этом пишет издание Bild.

Ситуация произошла в среду, 31 марта, когда 94-летняя королева прибыла к мемориалу в Раннимид (графство Суррей) на юго-востоке Англии. Он был установлен в память о летчиках стран Содружества наций, погибших во время Второй мировой войны. В этот день отмечалось столетие с момента образования Военно-воздушных сил Австралии.

Елизавета II не стала скрывать, что рада появившейся возможности снова посещать официальные мероприятия, поскольку выезд в конце марта был лишь четвертым с момента, когда Великобритания ввела локдаун год назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета II запретила принцу Уильяму публично комментировать интервью Гарри и Меган. Она призывает, чтобы все вопросы, которые касаются королевской семьи, решались в частном порядке.