Елизавета II провела видеоконференцию в ярком платье с цветочным принтом. Фото и видео

Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 22 июля, пообщалась по видеосвязи с госпожой Мэри Саймон, которая недавно была назначена следующим генерал-губернатором Канады. Для встречи монарх выбрала бирюзовое платье с цветочным принтом, а также жемчужное ожерелье и серьги.

Изысканности наряду королевы добавляла объемная брошь в виде кленового листа. На губах у нее была темно-розовая помада, а завершала образ аккуратная укладка. Соответствующие кадры с видеоконференции появились на официальной странице королевской семьи в Instagram (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Мэри Саймон будет представителем Ее Величества в Канаде и будет действовать от имени королевы, поддерживая систему правительства страны. Она также выступает в качестве главнокомандующего канадскими вооруженными силами.

Видео дня

Госпожа Саймон, которая говорила с Ее Величеством из Ридо-холла в Оттаве, является 13-м генерал-губернатором Канады, назначенным за 69 лет правления Елизаветы II. Она будет официально назначена генерал-губернатором в понедельник, 26 июля.

(width) 100%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II посетила матч поло Royal Windsor Cup в Эгеме. На этом мероприятии она появилась в пальто салатового цвета, в тон к нему подобрала шляпу и дополнила образ обувью на низком ходу. Также монарх надела светлое платье в мелкий цветочный принт, белые перчатки, а на шее у нее виднелось жемчужное ожерелье.