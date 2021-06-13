Елизавета II приняла Байдена в Виндзорском замке и угостила чаем. Фото

В воскресенье, 13 июня, президент США Джо Байден и его жена Джилл встретились с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке. Супружеская пара прибыла в гости к монарху в последний день саммита Большой семерки, проходившего в Корнуолле.

Байдены прилетели на место на вертолете, чтобы пообщаться и попить чай с королевой. Об этом сообщили на странице в Instagram королевской семьи (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Елизавета II для встречи с гостями выбрала розовое платье от бренда Stewart Parvin со цветочным принтом, шляпу от Рэйчел Тревор-Морган и бриллиантовую брошь Jardine Star.

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Сначала на территории Виндзорского замка зазвучал гимн Америки, также состоялся военный марш, а затем королева и Байдены выпили чай с бутербродами и пирожными.

Отмечается, что президент и его супруга покинули замок примерно через час.

К слову, во время саммита Большой семерки 46-й президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл нарушили международный протокол. Пара прибыла в ботанический сад "Эдем" в Корнуолле, Британия, уже после прибытия королевы Елизаветы II.

Добавим, что для Елизаветы II саммит G7 стал первым большим официальным мероприятием после смерти ее супруга герцога Эдинбургского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что первый день саммита лидеров Большой Семерки отличился рядом казусов и забавных инцидентов.