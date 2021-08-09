Елизавета II вышла в свет в малиновом пальто и ярком платье. Фото

Королева Великобритании Елизавета II приехала в замок Балморал на летние каникулы. На официальной церемонии она появилась в элегантном наряде: пальто малинового цвета, платье с ярким принтом и обувь на низком ходу.

Свой образ монарх дополнила фирменной шляпой, подобранной в тон к верхней одежде. Завершали наряд классическая сумка черного цвета, белые перчатки и несколько аксессуаров. Об этом сообщает издание Express (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Елизавета II встретилась с талисманом Королевского полка Шотландии, младшим капралом Круачаном IV. Обычно монарх останавливается в этом поместье до начала октября.

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Это будет первый летний отпуск Ее Величества в ее шотландском поместье после смерти принца Филиппа.

Также сообщается, что королева примет у себя других членов королевской семьи. Это могут быть герцог и герцогиня Кембриджские, принц Эдуард и графиня Уэссекская, а также принц Чарльз и герцогиня Корнуолл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II пообщалась по видеосвязи с госпожой Мэри Саймон, которая недавно была назначена следующим генерал-губернатором Канады. Для встречи монарх выбрала бирюзовое платье с цветочным принтом, а также жемчужное ожерелье и серьги.