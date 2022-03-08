Елизавета II подала тайный сигнал Украине на встрече с Трюдо. Фото

Королева Великобритании Елизавета II выразила уважение народу Украины, который уже 13 день противостоит российской агрессии, защищая свою территорию. Она подала украинцам тайный сигнал во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Виндзорском замке 7 марта.

На столе, перед которым Елизавета II и Трюдо сделали официальные фотографии, лежали личные снимки королевы, а также красивый большой букет синих и желтых цветов – цвета украинского флага. Как сообщил Mirror со ссылкой на источники, этот маленький жест был намеренным знаком солидарности с народом Украины. Снимки опубликовал фотосервис Getty Images.

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Позже на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой правительства Нидерландов Марком Рютте Трудо подвердил, что говорил с Ее Величеством об Украине.

"Я могу сказать, что в разговоре с ней сегодня утром она была, как всегда, проницательна и очень заинтересована в том, что происходит", – сказал премьер Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, хотя Елизавета II еще не высказывалась публично об Украине, на прошлой неделе стало известно, что она сделала "щедрое пожертвование" для нашего народа.

Ранее принц Чарльз и его супруга Камилла посетили украинский собор в Лондоне и помолились за Украину, где Россия ведет полномасштабную войну.

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