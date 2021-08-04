Елена Зеленская восхитила нежным элегантным образом на встрече. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в нежном и элегантном образе. Супруга президента для выхода в свет выбрала обтягивающий костюм в пудровом цвете.

Свой аутфит Зеленская дополнила аксессуарами и стильной прической. Соответствующие кадры она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Жена украинского президента позировала на камеру в костюме, состоящем из длинной обтягивающей юбки и блузы. Наряд дополнял черный пояс.

Кроме того, первая леди завершила лук аксессуарами в виде небольших золотых сережек, а также она сделала легкие волны на голове и нежный макияж с акцентом на глаза.

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Пользователям сети очень понравился образ Зеленской. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Елена, красивая! Чем-то похожа на Меланию Трамп", "Елена, вы самая лучшая первая леди Украины", – пишут люди.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним, стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, первая леди надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

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