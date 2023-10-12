Елена Зеленская поделилась успехами лечения расстройства сна. Какую книгу читает первая леди

Первая леди Украины Елена Зеленская не скрывает, что из-за полномасштабной войны и постоянного стресса она столкнулась с серьезной и довольно распространенной ныне проблемой – расстройством сна. Впрочем, супруга президента, по ее словам, работает над устранением этого нарушения. В частности, она прочла книгу ученой Ольги Масловой и биолога Ники Бельской "Когда я наконец высплюсь? Как засыпать и просыпаться с удовольствием", которую приобрела на открытии "Книжного Арсенала-2023" в Киеве.

Зеленская отдает себе отчет, что она не всегда правильно относится к своему режиму, и впереди еще много работы. Однако первую леди волнует ментальное здоровье украинского народа в целом, ведь ужасы войны уже оставили на нем свой отпечаток, поэтому она пытается быть примером того, что о своем психологическом состоянии нужно заботиться. Своими успехами лечения расстройства сна жена гаранта поделилась в интервью Елене Фроляк для "Фактов ICTV".

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"У меня 100% проблемы со сном постоянно... Я уже прочитала книгу о сне. Я уже на следующем этапе – нужно еще сделать домашнее задание по этой книге и все-таки свою гигиену сна привести в порядок. Но я уже могу эту историю держать под контролем, то есть я уже понимаю, почему и как с этим справляться. Не всегда, честно скажу, делаю это правильно, потому что, как мы все иногда, откладываю что-то на потом. Но я уже понимаю, в чем проблема. И это мне помогает", – поделилась Елена Владимировна.

Приходится Зеленской заботиться и о психологическом состоянии своих детей – 19-летней Александры и 10-летнего Кирилла. У мальчика есть возможность посещать школу физически и это, как утверждает первая леди, заметно улучшило его самочувствие, ведь присутствует социализация и режим. С дочерью, признается супруга президента, несколько сложнее, поскольку она уже взрослый самостоятельный человек.

"Когда я вижу, что что-то у нас расшатывается, я стараюсь, в первую очередь, поговорить. Понятно, что дети, как и мы-взрослые, не чувствуют себя, скажем так, нормально. Я стараюсь и сына, и дочь поощрять заниматься какими-то физическими упражнениями, спортом. Для того, чтобы они выплескивали это немного. Также пытаюсь контролировать режим. С дочкой тяжелее, потому что это уже взрослый человек и такой контроль не проходит, а с меньшим пока удается. Огромное счастье для нашей семьи, что он может ходить в школу. Это большая проблема большинства украинских семей, к сожалению, что ребенок продолжает заниматься онлайн. Это социализация, и я просто заметила как сразу стало гораздо лучше с его состоянием. Ребенка это гармонизирует", – поделилась Зеленская.

Первая леди в своих соцсетях регулярно делится советами по улучшению психологического состояния и, в частности, избеганию проблем со сном. Рассказывала она и о том, как следует питаться, чтобы иметь здоровый сон.

"Невозможно спать спокойно, когда укладываешь детей, а в голове навязчивая мысль: будет ли сегодня тревога? Когда весь день читаешь тяжелые новости и при этом устаешь на работе. Мало кто из украинцев может сказать, что у него хороший сон после более года в таком ритме. Сон является самой главной составляющей полноценного отдыха. Он дает телу время и возможность хорошо восстановиться. Хроническая нехватка сна может вызвать проблемы с иммунитетом и памятью, повышение уровня стресса. И, конечно же, плохой сон первый маркер проблем ментального здоровья", – писала Зеленская в своем Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская вместе с украинскими звездами записала трогательное видео. В нем супруга президента, а также артисты, ведущие, дизайнеры, комики и блоггеры зачитали стихотворение "Як ти?", написанное музыкантом Дмитрием Монатиком. Такую акцию они провели ко Всемирному дню ментального здоровья.

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