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Елена Зеленская поделилась успехами лечения расстройства сна. Какую книгу читает первая леди

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
1,0 т.
Елена Зеленская поделилась успехами лечения расстройства сна. Какую книгу читает первая леди

Первая леди Украины Елена Зеленская не скрывает, что из-за полномасштабной войны и постоянного стресса она столкнулась с серьезной и довольно распространенной ныне проблемой – расстройством сна. Впрочем, супруга президента, по ее словам, работает над устранением этого нарушения. В частности, она прочла книгу ученой Ольги Масловой и биолога Ники Бельской "Когда я наконец высплюсь? Как засыпать и просыпаться с удовольствием", которую приобрела на открытии "Книжного Арсенала-2023" в Киеве.

Зеленская отдает себе отчет, что она не всегда правильно относится к своему режиму, и впереди еще много работы. Однако первую леди волнует ментальное здоровье украинского народа в целом, ведь ужасы войны уже оставили на нем свой отпечаток, поэтому она пытается быть примером того, что о своем психологическом состоянии нужно заботиться. Своими успехами лечения расстройства сна жена гаранта поделилась в интервью Елене Фроляк для "Фактов ICTV".

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"У меня 100% проблемы со сном постоянно... Я уже прочитала книгу о сне. Я уже на следующем этапе – нужно еще сделать домашнее задание по этой книге и все-таки свою гигиену сна привести в порядок. Но я уже могу эту историю держать под контролем, то есть я уже понимаю, почему и как с этим справляться. Не всегда, честно скажу, делаю это правильно, потому что, как мы все иногда, откладываю что-то на потом. Но я уже понимаю, в чем проблема. И это мне помогает", – поделилась Елена Владимировна.

Елена Зеленская поделилась успехами лечения расстройства сна. Какую книгу читает первая леди

Приходится Зеленской заботиться и о психологическом состоянии своих детей – 19-летней Александры и 10-летнего Кирилла. У мальчика есть возможность посещать школу физически и это, как утверждает первая леди, заметно улучшило его самочувствие, ведь присутствует социализация и режим. С дочерью, признается супруга президента, несколько сложнее, поскольку она уже взрослый самостоятельный человек.

"Когда я вижу, что что-то у нас расшатывается, я стараюсь, в первую очередь, поговорить. Понятно, что дети, как и мы-взрослые, не чувствуют себя, скажем так, нормально. Я стараюсь и сына, и дочь поощрять заниматься какими-то физическими упражнениями, спортом. Для того, чтобы они выплескивали это немного. Также пытаюсь контролировать режим. С дочкой тяжелее, потому что это уже взрослый человек и такой контроль не проходит, а с меньшим пока удается. Огромное счастье для нашей семьи, что он может ходить в школу. Это большая проблема большинства украинских семей, к сожалению, что ребенок продолжает заниматься онлайн. Это социализация, и я просто заметила как сразу стало гораздо лучше с его состоянием. Ребенка это гармонизирует", – поделилась Зеленская.

Елена Зеленская поделилась успехами лечения расстройства сна. Какую книгу читает первая леди

Первая леди в своих соцсетях регулярно делится советами по улучшению психологического состояния и, в частности, избеганию проблем со сном. Рассказывала она и о том, как следует питаться, чтобы иметь здоровый сон.

Елена Зеленская поделилась успехами лечения расстройства сна. Какую книгу читает первая леди
Елена Зеленская поделилась успехами лечения расстройства сна. Какую книгу читает первая леди

"Невозможно спать спокойно, когда укладываешь детей, а в голове навязчивая мысль: будет ли сегодня тревога? Когда весь день читаешь тяжелые новости и при этом устаешь на работе. Мало кто из украинцев может сказать, что у него хороший сон после более года в таком ритме. Сон является самой главной составляющей полноценного отдыха. Он дает телу время и возможность хорошо восстановиться. Хроническая нехватка сна может вызвать проблемы с иммунитетом и памятью, повышение уровня стресса. И, конечно же, плохой сон первый маркер проблем ментального здоровья", – писала Зеленская в своем Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская вместе с украинскими звездами записала трогательное видео. В нем супруга президента, а также артисты, ведущие, дизайнеры, комики и блоггеры зачитали стихотворение "Як ти?", написанное музыкантом Дмитрием Монатиком. Такую акцию они провели ко Всемирному дню ментального здоровья.

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