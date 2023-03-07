Кравец рассказала, что в дом, где жила ее дочь, попала российская ракета

Маша Кравец, дочь известной украинской актрисы и телеведущей Елены Кравец, с 15-ти лет жила отдельно от родителей с подругой. Однако во время полномасштабной войны девушка вернулась в отчий дом. Как оказалось, в место, где находилась квартира дочери юмористки, прилетела российская ракета.

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К счастью, жилье практически не пострадало. Однако артистка с супругом приняли решение, что оставаться там 20-летняя Маша не будет. Об этом Кравец впервые рассказала в интервью "ЖВЛ".

"Прилетела ракета в этот дом. Он не был разрушен, но… Это было на Лукьяновке весной. Мы понимали, что она там не останется", – поделилась комедиантка.

Сначала Кравец с тремя детьми, взрослой Машей и шестилетними двойняшками Ваней и Катей, а также свекрами жила в Польше. Через полгода они вернулись в Киев – психика, как призналась актриса, не выдерживала вдали от дома. Помимо этого, звезда не хотела отдавать младших детей в первый класс не в Украине. Боялась, что они не смогут адаптироваться из-за незнания польского языка и прочих нюансов.

Вернувшись домой, двойняшкам да и самой звездной маме пришлось столкнуться с военными реалиями, о которых в Польше они лишь читали из новостей или слышали от отца семейства по телефону.

"Один раз мы заходили в школу, я только берусь за ручку двери – и такой мощный взрыв. Ну такой он был мощный. Я понимаю, что у меня просто трусятся эти двери в руках, стекло завибрировало. Катя тогда впервые очень испугалась. Начала плакать. А Ваня, не знаю, откуда у него это, он просто: "Да ну, Катя, это волна, где-то взрыв". Даже я не могу сориентироваться, а в нем что-то мужское такое есть", – поделилась Кравец.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Кравец неожиданно попрощалась с "Кварталом 95". Юмористка выходила на сцену комедийного шоу больше 25-ти лет и была одной из главных его звезд. О причинах, которые подтолкнули ее на решение уйти из студии, – читайте в нашем материале.

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