EL Кравчук поделился трагической историей любви: мою бывшую девушку убили

Украинский певец Андрей Остапенко, более известный под сценическим псевдонимом EL Кравчук, впервые рассказал о трагической истории любви, которую ему было очень сложно пережить. Артист поделился, что его бывшую девушку, с которой знаменитость планировал ребенка, убили.

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Об этом звезда отечественного шоу-бизнеса рассказал в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ". Он отметил, что поверить в реальность этого события может быть сложно, ведь в нем объединились криминал, смерть и надежда.

"В какое-то время я очень захотел создать семью и завести ребенка. Я начал над этим работать. Девушка, с которой мы это все делали, была пластическим хирургом из Берлина. Но что-то произошло. Она попала в очень сложную ситуацию и ее убили", – вспомнил артист.

По словам EL Кравчука, в момент гибели его экс-избранницы он находился в Киеве. Незадолго до трагедии знаменитость принял решение завершить отношения, ведь у пары не получалось зачать ребенка. О смерти бывшей девушки певец узнал в Украине от ее подруг.

EL Кравчук признался, что ему удалось оправиться от травмирующего опыта, поэтому он полностью готов к новым отношениям.

"Я жду. Я верю в то, что влюбиться человек должен естественным образом. Невозможно играть в любовь. Если хочешь влюбиться – открывай сердце", – высказался исполнитель.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что EL Кравчук признался, что сейчас входит в его райдер.

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