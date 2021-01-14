Эктору Хименес-Браво – 49: откровенные фото известного телеведущего

София Ковнир Люди 05:30, 14.01.2021

В четверг, 14 января, судье популярного шоу "МастерШеф" Эктору Хименес-Браво исполняется 49 лет. Мужчина известен не только своими кулинарными способностями, но и пикантными снимками, которыми активно делится с поклонниками.

Он позирует в разных местах – на пляже, в бассейне и даже постели. Так, OBOZREVATEL собрал подборку самых запоминающихся откровенных фото звезды "МастерШефа".

  • На одном из отдыхов на Бали Хименес-Браво поделился снимком в бассейне, на котором предстал полностью обнаженным. Он отметил, что "обычно его вторник начинается по-другому".

Обнаженный Эктор Хименес-Браво
Instagram Эктора Хименес-Браво

  • Знаменитость часто показывает фанатам кадры, на которых позирует в постели. Однажды он опубликовал соответствующее фото на своей странице в сети, а интимные части тела прикрыл лишь одним одеялом.

Эктор Хименес-Браво в постели обнаженный
Instagram Эктора Хименес-Браво

  • На отдыхе в Египте телеведущий показал свое подтянутое тело в плавках, позируя возле бассейна.

Эктор Хименес-Браво на фоне бассейна
Instagram Эктора Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво позирует на отдыхе
Instagram Эктора Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво позирует на фоне бассейна в плавках
Instagram Эктора Хименес-Браво

  • Еще на одном снимке Хименес-Браво лежит в постели полностью обнаженный, а интимное место он прикрыл одеялом.

Хименес-Браво лежит в постели полностью обнаженный
Instagram Эктора Хименес-Браво

  • В одном из отпусков знаменитость позировал на фоне водопада, показывая свой голый торс.

Хименес-Браво показал свой голый торс
Instagram Эктора Хименес-Браво

Как сообщал OBOZREVATEL, судья популярного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как выглядит его дом под Киевом. Жилье расположено в городе Ирпень в элитном коттеджном районе.

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