Ектору Хіменесу-Браво – 49: відверті фото відомого телеведучого

Софія Ковнір Люди 05:30, 14.01.2021 Оновлено: 06:57, 14.01.2021

У четвер, 14 січня, судді популярного шоу "МастерШеф" Ектору Хіменесу-Браво виповнюється 49 років. Чоловік відомий не тільки своїми кулінарними здібностями, але й пікантними знімками, якими активно ділиться із шанувальниками.

Він позує в різних місцях – на пляжі, у басейні і навіть у ліжку. Так, OBOZREVATEL зібрав добірку найбільш запам'ятовувальних відвертих світлин зірки "МастерШеф".

  • На одному з відпочинків на Балі Хіменес-Браво поділився знімком у басейні, на якому постав повністю оголеним. Він зазначив, що "зазвичай його вівторок розпочинається по-іншому".

Оголений Ектор Хіменес-Браво
Instagram Ектора Хіменеса-Браво

  • Знаменитість часто показує фанатам кадри, на яких позує в ліжку. Одного разу він опублікував відповідне фото на своїй сторінці в мережі, а інтимні частини тіла прикрив тільки однією ковдрою.

Ектор Хіменес-Браво в ліжку оголений
Instagram Ектора Хіменеса-Браво

  • На відпочинку в Єгипті телеведучий показав своє підтягнуте тіло в плавках, позуючи біля басейну.

Ектор Хіменес-Браво на тлі басейну
Instagram Ектора Хіменеса-Браво
Ектор Хіменес-Браво позує на відпочинку
Instagram Ектора Хіменеса-Браво
Ектор Хіменес-Браво позує на тлі басейну в плавках
Instagram Ектора Хіменеса-Браво

  • Ще на одному знімку Хіменес-Браво лежить у ліжку повністю оголений, а інтимне місце він прикрив ковдрою.

Хіменес-Браво лежить у ліжку повністю оголений
Instagram Ектора Хіменеса-Браво

  • В одній із відпусток знаменитість позував на тлі водоспаду, показуючи свій голий торс.

Хіменес-Браво показав свій голий торс
Instagram Ектора Хіменеса-Браво

Як повідомляв OBOZREVATEL, суддя популярного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, який має вигляд його будинок під Києвом. Житло розташоване в місті Ірпінь в елітному котеджному районі.

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