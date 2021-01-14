Ектору Хіменесу-Браво – 49: відверті фото відомого телеведучого

У четвер, 14 січня, судді популярного шоу "МастерШеф" Ектору Хіменесу-Браво виповнюється 49 років. Чоловік відомий не тільки своїми кулінарними здібностями, але й пікантними знімками, якими активно ділиться із шанувальниками.

Він позує в різних місцях – на пляжі, у басейні і навіть у ліжку. Так, OBOZREVATEL зібрав добірку найбільш запам'ятовувальних відвертих світлин зірки "МастерШеф".

На одному з відпочинків на Балі Хіменес-Браво поділився знімком у басейні, на якому постав повністю оголеним. Він зазначив, що "зазвичай його вівторок розпочинається по-іншому".

Оголений Ектор Хіменес-Браво Instagram Ектора Хіменеса-Браво

Знаменитість часто показує фанатам кадри, на яких позує в ліжку. Одного разу він опублікував відповідне фото на своїй сторінці в мережі, а інтимні частини тіла прикрив тільки однією ковдрою.

Ектор Хіменес-Браво в ліжку оголений Instagram Ектора Хіменеса-Браво

На відпочинку в Єгипті телеведучий показав своє підтягнуте тіло в плавках, позуючи біля басейну.

Ектор Хіменес-Браво на тлі басейну Instagram Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес-Браво позує на відпочинку Instagram Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес-Браво позує на тлі басейну в плавках Instagram Ектора Хіменеса-Браво

Ще на одному знімку Хіменес-Браво лежить у ліжку повністю оголений, а інтимне місце він прикрив ковдрою.

Хіменес-Браво лежить у ліжку повністю оголений Instagram Ектора Хіменеса-Браво

В одній із відпусток знаменитість позував на тлі водоспаду, показуючи свій голий торс.

Хіменес-Браво показав свій голий торс Instagram Ектора Хіменеса-Браво

Як повідомляв OBOZREVATEL, суддя популярного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, який має вигляд його будинок під Києвом. Житло розташоване в місті Ірпінь в елітному котеджному районі.