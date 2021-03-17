Эктор Хименес-Браво показал детское фото и умилил поклонников

Судья популярного шоу "МастерШеф" 49-летний Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками архивным снимком, на котором показал, как выглядел в детстве.

Также знаменитость признался, что еще с ранних лет любил проводить время на кухне. Соответствующее фото Хименес-Браво опубликовал на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, в кадре маленький Эктор позировал в шортах и футболке белого цвета, а также кедах и разноцветных носках. Кроме того, в детстве у него была популярная стрижка горшок.

"Говорят, что все с детства. Наши вкусы, предпочтения, будущая профессия, характер и даже различные тяготы. Я обожал готовить, когда был маленький, любил и просто наблюдать за мамой и бабушкой на кухне", – написал Хименес-Браво.

Пользователям сети понравился архивный снимок звезды. Многие отметили, что мужчина был очень милым ребенком и засыпали его комплиментами.

"Модельер, актриса! Какой прелестный мальчишка!", "Ваше фото прекрасное!", "Вы были очень очаровательным пацаном", "Лучезарный парнишка стал великим кулинаром", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Эктор Хименес-Браво – канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен и телеведущий. Также он судья проекта "МастерШеф" и основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group.

Кулинарная концепция Хименес-Браво построена на идеях мультикультурализма и интеграции самых разнообразных методов приготовления пищи. Шеф-повар – создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Эктор Хименес-Браво заявил, что три раза пытался покончить с собой в подростковом возрасте, так как сильно переживал из-за давления семьи.