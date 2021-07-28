Эктор Хименес-Браво показал архивные фото без бороды и вспомнил, как стал жертвой рэкетиров

Судья популярного шоу "МастерШеф" 49-летний Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками архивными снимками, на которых показал, как выглядел в юности еще без бороды. Также знаменитость рассказал, как в 90-х стал жертвой рэкетиров.

По словам телезвезды, однажды один колбасный завод заказал у него линейку продуктов, но в результате это сделало его мишенью для рэкета. Соответствующий пост Хименес-Браво опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В то время, 97−98 год, был полный беспредел. Все, у кого были деньги, попадали под шантаж. Однажды меня похитили, угрожали мне, что найдут мою семью. Все для того, чтобы я дал денег. В тот день меня сильно избили, до полусмерти, я действительно думал: "Неужели я так и умру?". Они вывезли меня за город и бросили там. Я не помню, как добрался домой, может помог кто-то, но я в тот день усвоил важный урок – чтобы быть в безопасности, надо эмигрировать", – признался кулинар.

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В результате знаменитость сначала эмигрировал в Канаду, а затем два года прожил в Питере (Россия).

Коротко о знаменитости:

Эктор Хименес-Браво – канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен и телеведущий. Также он судья проекта "МастерШеф" и основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group.

Кулинарная концепция Хименес-Браво построена на идеях мультикультурализма и интеграции самых разнообразных методов приготовления пищи. Шеф-повар – создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Эктор Хименес-Браво заявил, что три раза пытался покончить с собой в подростковом возрасте, так как сильно переживал из-за давления семьи.

ранее Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками снимком, на котором предстал полностью голым. При этом он прикрылся одеялом.