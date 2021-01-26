Экс-жена Павлика резко ответила новой возлюбленной артиста: cобака лает – караван идет

Экс-жена украинского исполнителя Виктора Павлика Лариса Созаева решила ответить новой возлюбленной артиста Екатерине Репяховой, которая заявила, что музыкант чувствует вину перед бывшей семьей.

Молодая супруга считает, что человек должен учиться жить самостоятельно только потому, что "Виктор не вечный". Так, Созаева опубликовала соответствующую статью в Facebook и ответила на нее известным стихом.

Ранее Репяхова сообщила, что Павлик помогает бывшей супруге выплачивать кредит за квартиру. По ее мнению, во всем остальном Созаева "должна обеспечивать себя сама".

В результате экс-жена артиста ответила на это стихом Юрия Марковцева под названием "Собака лает – караван идет".

В комментариях к посту многие поддержали Созаеву и раскритиковали Репяхову. Пользователи отметили, что "на чужом несчастье счастье не построишь".

"На чужом несчастье счастье не построишь. Постарайтесь меньше о них думать", "Я смотрела сегодня это интервью... Вы выше всего этого неадекватного бреда!", "Вы красотка и достойны самого наилучшего!", "Лора, вы шикарная женщина! Счастья вам!" – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский артист Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова ждут ребенка. Это будет первенец у пары. Девушка показала поклонникам трогательные снимки с животом.