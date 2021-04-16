Экс-жена Богдана назвала истинную причину развода с политиком

Анна Богдан, которая стала участницей романтического шоу "Холостяк", заявила, что рассталась со своим бывшим супругом, экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом из-за того, что он сильно ее ревновал. Доходило даже до того, что мужчина запрещал ей выходить на работу.

Такое заявление 28-летняя девушка сделала в эфире ток-шоу "Как выйти замуж?" на телеканале СТБ.

"У меня небольшая чаша терпения. Терпеть я не умею... Мне тяжело давалось это решение, я любила этого человека", – объяснила Анна.

Также она добавила, что политик ей совершенно не понравился при знакомстве. Но через несколько встреч девушка все-таки изменила свое мнение о нем. Однако их романтические отношения закончились в 2019 году после официального развода.

"В Киеве мы расписывались, это было 3 сентября. Я так рыдала, я не видела ничего", – вспомнила она тот день.

Отметим, что Анна активно ведет блог в социальных сетях, где часто публикует свежие фотографии. К примеру, ранее в своих stories она рассказала, что принять участие в проекте "Холостяк 11" ее подтолкнула сестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая супруга Андрея Богдана Анна заявила, что не стала брать его фамилию из-за того, что у нее не было желания заниматься переделкой документов.