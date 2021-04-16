Ексдружина Богдана назвала справжню причину розлучення з політиком

Анна Богдан, яка стала учасницею романтичного шоу "Холостяк", заявила, що розлучилася зі своїм колишнім чоловіком, екскерівником Офісу президента Андрієм Богданом через те, що він сильно її ревнував. Доходило навіть до того, що чоловік забороняв їй виходити на роботу.

Таку заяву 28-річна дівчина зробила в ефірі ток-шоу "Як вийти заміж?" на телеканалі СТБ.

"У мене невелика чаша терпіння. Терпіти я не вмію... Мені важко давалося це рішення, я любила цю людину", – пояснила Анна.

Також вона додала, що політик їй зовсім не сподобався при знайомстві. Але через кілька зустрічей дівчина все-таки змінила свою думку про нього. Однак їхні романтичні стосунки закінчилися в 2019 році після офіційного розлучення.

"У Києві ми розписувалися, це було 3 вересня. Я так плакала, я не бачила нічого", – згадала вона той день.

Відзначимо, що Анна активно веде блог в соціальних мережах, де часто публікує свіжі фотографії. Наприклад, раніше в своїх stories вона розповіла, що взяти участь у проєкті "Холостяк 11" її підштовхнула сестра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина Андрія Богдана Анна заявила, що не стала брати його прізвище через те, що у неї не було бажання займатися переробкою документів.