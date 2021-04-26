Экс-возлюбленная Андрея Богдана Сличная назвала причину их расставания. Видео

Бывшая возлюбленная экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана Анастасия Сличная объяснила, что они расстались из-за того, что "не сошлись по гороскопу".

Такое заявление бизнесвумен сделала в интервью на youtube-канале "Счастливое интервью". Она добавила, что с детьми украинского политика у нее складывались хорошие отношения (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"У нас были классные отношения. Мы жили вместе вместе с его 4 дочками. Я для них была своего рода феей. Девочки стали моей отдушиной, поскольку у меня нету ни братьев, ни сестер", – рассказала девушка подробнее.

После этого ведущая задала вопрос о причине расставания, на который был получен следующий ответ:

"Не сошлись по гороскопам. Он Стрелец, я – Козерог. На данный момент мы не общаемся, но все же нам удалось сохранить хорошие отношения", – резюмировала Сличная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-жена Богдана назвала истинную причину развода с политиком. Анна Богдан заявила, что разрыв отношений случился из-за того, что он сильно ее ревновал. Доходило даже до того, что мужчина запрещал ей выходить на работу.