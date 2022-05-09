Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон передал Украине внедорожники и гуманитарку
Британский ведущий Джереми Кларксон, известный благодаря программе Top Gear, поддержал Украину во время войны. Он помог собрать средства, приобрести и переслать в нашу страну внедорожники для нужд украинцев – Ford Ranger, Mazda BT-50 и Toyota Hilux.
"Благодаря щедрости пожертвовавших мы смогли приобрести эти пикапы, и в эти выходные команда из Diddly Squat загрузила их гуманитарными припасами и отвезла в Украину", – написал Кларксон в своем Instagram.
Внедорожники будут использоваться для эвакуации мирных жителей, попавших в блокадные города и селения.
"Теперь они будут использованы для эвакуации тех, кто находится в ловушке боев. Браво всем вам. Очень хорошо сделано", – добавил он.
Ранее OBOZREVATEL писал, кто из мировых звезд поддержал Украину и осудил Путина. В список вошли звезды кино, певцы, изобретатели и другие знаменитости.