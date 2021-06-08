Экс-ведущая "Орла и решки" призналась, за что полюбила своего мужа-украинца

Экс-ведущая популярного украинского тревел-шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева порадовала поклонников милым снимком со своим мужем-украинцем Василем, а также поразмышляла о главных мужских качествах.

Совместный снимок с возлюбленным звезда опубликовала на своей странице в Instagram. "Я всегда любила в мужчине ум. Именно это мне важно в первую очередь, – пишет 45-летняя телеведущая. – Очень нравится, как Василий относится к другим, – корректно, уважительно. Даже к мерзавцам".

Жанна также поинтересовалась у своих подписчиц, какие качества ценят в мужчинах они: "Ум, доброта, чувство юмора", "Умение ценить женщину, которая рядом", "Ценю заботу о семье и ответственность", "Умение выйти из любой ситуации", "Абсолютно согласна. Для меня ещё щедрость важна", "Надежность и целеустремленность".

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Отметим, что Жанна Бадоева вышла замуж в 2015 году. Уже несколько лет она живет в Италии. Однако это не мешает телеведущей успешно снимать свой авторский проект о путешествиях – "Жизнь других".

Коротко о знаменитости:

Жанна Бадоева – известная телеведущая и режиссер. Наиболее известна как ведущая программ о путешествиях "Орел и решка" и "Жизнь других".

Родилась 18 марта 1976 года в городе Мажейкяй, Литва. Была первой женщиной-резидентом в шоу Comedy Club U.A, участвовала в создании проектов "Танцую для тебя" на "1+1", "Суперзвезда", "Шарманка", "Лялечка".

В 2012 году, после третьего сезона "Орла и решки", ушла из проекта, тогда же стало известно, что Жанна разводится с мужем - Аланом Бадоевым.

С 2013 года телеведущая вместе с двумя детьми от первого и второго брака живет в Италии. Там она вышла замуж в третий раз – избранником ведущей стал бизнесмен родом из Львова Василий Мельничин.

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