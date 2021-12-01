Экс-участница 'ВИА Гры' Мейхер показала, как выглядела 23 года назад. Архивное фото

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер показала архивные кадры, на которых ей всего 16 лет. На фотографии пртистка позировала с бывшими однокурсниками в школе английского языка.

39-летняя экс-участница группы "ВИА Гра" выложила на свою страницу в Instagram- stories снимок, который датируются 1998 годом прошлого века. На нем дружный класс позирует возле учительницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вероятно, молодые люди праздновали, ведь перед ними накрыт стол, а в руках у преподавательницы красивый букет белых цветов.

Сама 16-летняя Надя разместилась в левой части фото. В 1998 году на торжество она надела светлый костюм-двойку, состоявший из приталенного пиджака и мини-юбки.

Видео дня

На ее голове элегантная прическа – пучок, а наряд украшен золотыми пуговицами. Ученица позировала, улыбаясь к объективу.

"Дальний 1998 год. Курсы по изучению английского языка", – подписала архивный кадр Мейхер.

Отметим, что артистка очень ответственно относится к сохранению своей молодости, поэтому активно посещает косметолога. Певице помогают держать кожу в тонусе специальные массажи.

OBOZREVATEL рассказывал, как именно ей помогают сеансы у специалиста и как часто она их посещает.

Кратко о звезде:

Надежда Мейхер – украинская певица, актриса, поэтесса и телеведущая, экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра". Родилась 10 апреля 1982 года в украинском селе Збручевка. В 2021 году дебютировала как оперная певица.