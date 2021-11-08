'Делаю это уже полтора года': Надежда Мейхер раскрыла секрет вечной молодости

Украинская певица Надежда Мейхер снова обрадовала поклонников фотографиями без макияжа. Она раскрыла секрет вечной молодости и рассказала, что делает для сохранения естественной красоты.

Своим рецептом идеальной кожи лица экс-участница группы "ВИА Гра" поделилась с подписчиками в Instagram. Звезда запечатлела на видео процесс работы ее косметолога. Бьюти-мастер делал Мейхер массаж лица (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

39-летняя артистка призналась, что эту процедуру посещает регулярно на протяжении полутора лет и всегда остается довольна результатом.

Видео дня

"Я за естественную красоту. На себе испробовала этот чудодейственный массаж, который помогает расслабляться мышцам, избавляться от мимических морщин и поддерживать в тонусе свое лицо", –рассказала Надежда в видео.

Певица против использования фотошопа и фильтров, ведь в реальной жизни они не помогут быть уверенной в себе. Поэтому, для сохранения вечной молодости, артистка рекомендует все-таки обратиться к специалистам.

В комментариях нашлись "хейтеры" такого совета. Люди пишут, что для подобных процедур нужны немаленькие деньги, так что использование услуг косметолога для многих – запретный плод.

Однако большая часть фанатов, в очередной раз, похвалила звезду за безупречный вид.

Коротко о звезде:

Надежда Мейхер – украинская певица, актриса кино, телевидения, телеведущая и поэтесса. Экс-солистка поп-группы "ВИА Гра"

Родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области.

В 2002 году родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. В 2012 году стала мамой второй раз. От российского бизнесмена Михаила Уржумцева она родила девочку Аню. Через 3 года у пары появилась еще одна дочь Мария.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надежда Мейхер позировала в корсете с глубоким декольте, который отлично подчеркнул ее пышный бюст.