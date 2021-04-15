Экс-участница группы NikitA показала татуировку на обнаженном теле. Фото

Украинская певица Анастасия Кумейко, известная как DJ NANA и бывшая участница женской поп-группы NikitA, позировала полностью обнаженной в новой фотосессии.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала соответствующий снимок. Так, она прикрыла грудь руками, положив их перед собой на колени, другие части тела были спрятаны за ее ногой. На правой щиколотке у певицы красовалась черно-белая татуировка средних размеров, на которой были изображены цветы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Женщина красива, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен", – подписала пикантный кадр знаменитость.

Поклонникам понравился сексуальный образ артистки, поэтому в комментариях они оставляют много приятных слов. Вот, что они пишут:

"Вот чего я тут не вижу, так даже капли распущенности. Настолько нежна, воздушна и женственна твоя красота!", "Какая же ты красивая!", "Эстетический восторг! Нежность и сексуальность", "Какая красота", "Ну кому то и бутоны нравятся!".

Анастасия Кумейко с двух до семи лет занималась художественной гимнастикой в киевской Школе Дерюгиных. На данный момент она является одной из самых востребованных диджеек в Украине. Ездила на гастроли в Ниццу, Францию, Египет, Турцию, Азербайджан. 35-летняя певица встречается с продюсером, композитором Русланом Квинтой. Пара живет вместе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что экс-участница группы NikitA с обнаженными ягодицами сделала шпагат в воздухе. Она появилась у высоких кожаных ботфортах, яркой блузке оранжевого цвета и стрингах. Свой дерзкий образ исполнительница дополнила легким макияжем и распущенными волосами.