Экс-участница группы NikitA с обнаженными ягодицами сделала шпагат в воздухе. Фото

Украинская певица Анастасия Кумейко, известная как DJ NANA, продемонстрировала невероятную растяжку, сделав шпагат в воздухе. Она позировала с обнаженными ягодицами.

Так, соответствующее фото появилось в Instagram звезды. Она предстала в высоких кожаных ботфортах, яркой блузке оранжевого цвета и стрингах. Свой дерзкий образ исполнительница дополнила легким макияжем и распущенными волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Вдох глубокий, руки шире. Не спешите, три-четыре!", – подписала свежую публикацию Анастасия.

Поклонники оценили потрясающую физическую форму знаменитости, поэтому в комментариях оставляют для нее много приятных слов:

"Космос!", "Ого, крутая", "Очень сексуальная", "Wow wow wow", "Это сильно", "Классное фото".

Отметим, что Анастасия Кумейко с двух до семи лет занималась художественной гимнастикой в киевской Школе Дерюгиных. На данный момент она является одной из самых востребованных диджеек в Украине. Ездила на гастроли в Ниццу, Францию, Египет, Турцию, Азербайджан. 35-летняя певица встречается с продюсером, композитором Русланом Квинтой. Пара живет вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак засветила грудь в кружевном бюстгальтере. Она была в светлой рубашке из атласной ткани и кружевном бюстгальтере коричневого цвета. Свой образ звезда дополнила взъерошенными волосами, легким макияжем и несколькими украшениями. на руке