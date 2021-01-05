В СМИ появилась информация о том, что британский исполнитель, экс-участник группы One Direction Гарри Стайлс завел роман с известным режиссером Оливией Уайлд.

Так, пару вместе заметили на входе в дом знаменитости в Калифорнии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Стоит отметить, что Стайлс и Уайлд сейчас вместе работают над фильмом "Не беспокойся, дорогая". В картине певец и Флоренс Пью исполнят главные роли.

Гарри Стайлс КиноРепортер

Напомним, ранее популярная американская певица Майли Сайрус рассказала, что хотела бы встретиться и поцеловать британского исполнителя Гарри Стайлса. По ее словам, она бы завела с ним отношения.

Гарри Стайлс – это британский певец и актер, получивший известность благодаря группе One Direction и участию в шоу The X Factor в 2010 году.

Оливия Уайлд – американская актриса, продюсер и режиссер.

7 июня 2003 года Уайлд вышла замуж за режиссера и музыканта Тао Русполи. В феврале 2011 года они объявили о расставании.

В ноябре 2011 года Уайлд начала встречаться с актером и комиком Джейсоном Судейкисом. В январе 2013 года пара обручилась. У них есть сын Отис Александр и дочь Дэйзи Джозефин. В 2020 году пара заявила о расставании.

Оливия Уайлд Игромания

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из основателей группы One Direction и популярный британский певец Гарри Стайлс появился на обложке журнала "Vogue" в женской одежде.