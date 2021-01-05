Ексучасник One Direction зустрічається з режисеркою Олівією Уайлд – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що британський виконавець, ексучасник гурту One Direction Гаррі Стайлс завів роман з відомою режисеркою Олівією Уайлд.

Так, пару разом помітили на вході в будинок знаменитості в Каліфорнії. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Варто відзначити, що Стайлс і Уайлд зараз разом працюють над фільмом "Не турбуйся, люба". У картині співак і Флоренс П'ю виконають головні ролі.

Гаррі Стайлс КиноРепортер

Нагадаємо, раніше популярна американська співачка Майлі Сайрус розповіла, що хотіла б зустрітися і поцілувати британського виконавця Гаррі Стайлса. За її словами, вона б завела з ним стосунки.

Гаррі Стайлс – це британський співак і актор, який здобув популярність завдяки гурту One Direction і участі в шоу The X Factor у 2010 році.

Олівія Уайлд – американська актриса, продюсерка і режисерка.

7 червня 2003 року Уайлд вийшла заміж за режисера і музиканта Тао Русполі. У лютому 2011 року вони оголосили про розставання.

У листопаді 2011 року Уайлд почала зустрічатися з актором і коміком Джейсон Судейкісом. У січні 2013 року пара побралася. У них є син Отіс Олександр і донька Дейзі Джозефін. У 2020 році пара заявила про розставання.

Олівія Уайлд Ігроманія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із засновників гурту One Direction і популярний британський співак Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі.