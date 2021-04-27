Экс-продюсер Поляковой рассказала, как певица получала гонорар в 15 долларов в начале карьеры

Украинская певица Оля Полякова начала свою карьеру в далеком 2000 году. Тогда ее дядя делал ремонт в студии продюсера Ирины Ковальской, к которой позже он привел племянницу. В результате знаменитость сняла свой первый клип и провела пресс-конференцию.

Контракт с Ковальской Полякова подписала на пять лет. Об этом говорится в программе "Викриття" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказала продюсер, первый гонорар певицы был 100 долларов – из них 15 ее личные деньги.

"У нас с ней была договоренность, что она получает 15 процентов. Но при этом я ей покупала всю сценическую одежду, косметику, оплачивала курсы макияжа. Были даже моменты, когда Оле нечем было платить за квартиру, а я давала ей деньги из личного кармана", – отметила Ковальская.

По словам продюсера, Полякову очень беспокоило безденежье, отсутствие любимого человека рядом и нестабильность обстановки в творчестве. Спустя несколько лет гонорар артистки вырос до 1000 долларов – из них 150 ее личные средства. Тогда звезда поехала на свой судьбоносный корпоратив, на котором познакомилась с мужем Вадимом, и вскоре контракт с Ковальской был расторгнут.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Оля Полякова в повседневной жизни предпочитает комфорт и поэтому вместо элитных машин выбирает "офис на колесах" – бус марки Chevrolet, стоимость которого составляет три млн гривен.