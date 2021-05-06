Экс-муж Ани Лорак Мурат показал, как выглядел 20 лет назад. Фото

Бывший супруг популярной украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал архивный снимок 20-летней давности. Мужчина позировал совсем юным парнем.

Соответствующий кадр появился на странице турецкого предпринимателя в Instagram. Он позировал с объемной прической, в темной кофте и уже тогда у него была короткая бородка (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, в кадре Мурат был запечатлен в облаке густого дыма, который развеялся вокруг него. Он смотрел в объектив уверенным взглядом.

"20 лет назад", – говорится в подписи к изображению.

Напомним, что Ани Лорак познакомилась с Муратом, когда отдыхала в Анталии. Тогда он работал в отеле простым менеджером, но благодаря новой возлюбленной смог получить несколько бизнесов сразу. Пара сыграла свадьбу в 2009 году на две страны – Турцию и Украину.

Причиной развода стали измены мужчины, которого папарацци постоянно подлавливали в компании разных женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками милым снимком из детства. На нем она изображена вместе со своими старшими братьями.