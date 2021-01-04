Егорова о "дрессировке" русскоязычных в Украине: язык пытаются забить камнями

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая известна своими скандальными высказываниями на политическую тематику, заявила что в Украине "дрессируют" русскоязычных людей, а сам язык пытаются "забить камнями". Также она оконфузилась, назвав персонажа романа Александра Пушкина, Евгения Онегина, русским автором.

Так, по словам Егоровой, она будет защищать право людей разговаривать в Украине на русском, потому что они имеют право общаться на том языке, на котором общались со своими матерями. Об этом шла речь в эфире телеканала ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Именно сейчас пытаются русский язык забить камнями. Я защищаю право людей быть собой и говорить на том языке, на котором с тобой говорила мать, которая тебя любила, пела тебе колыбельную... У очень многих людей уже нет мамы, нет папы. Но эти люди уже никогда не примут того принуждения. Потому что мы – люди, а не собаки, и нас не должны дрессировать. Мы должны друг друга понимать на том языке, на котором говорит наша душа", – заявила Егорова.

Артистка напомнила, что многие из тех, кто критикует русский язык, сами учились на нем во времена СССР. При этом она отметила, что все читали Александра Пушкина и Евгения Онегина на русском, назвав последнего "автором" (Онегин является вымышленным героем романа Пушкина. – Ред.).

"Язык должен быть языком любви. Если ты любишь людей, если ты любишь землю, хочешь отдать что-то, то неважно, на каком языке ты говоришь. Потому что люди чувствуют этот толчок, они чувствуют атмосферу. А когда люди, якобы красивые, уверенные в себе, которые получили все в своей жизни именно благодаря другой стране (СССР. – Ред.), в которой они учились бесплатно, в которой они получали высшее образование, в которой они читали Пушкина, Онегина и всех таких других авторов, которые являются частью нашего сознания, они сейчас пытаются сами себя загнать в тупик для того, чтобы сказать нам, что мы должны пойти за ними", – подитожила Егорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Снежана Егорова заявила, что действующая власть "издевается над украинским народом", принимая нерациональные решения по борьбе с коронавирусом в стране.